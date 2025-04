Crisis en USA: Purga en NSA, conspiranoia y Pentágono bajo lupa

Esta decisión política en un ámbito tan delicado pone a los norteamericanos en peligro y acentúa la vulnerabilidad de USA ante crecientes ciberamenazas extranjeras tras el escándalo de Signalgate.

Signalgate

Es curioso que Trump despida al experimentado líder de la Agencia de Seguridad Nacional mientras sigue sin responsabilizar a miembros de su equipo que cometió una de las más graves violaciones de seguridad en años en Estados Unidos.

En un error garrafal, figuras clave de la administración–incluidos el asesor de seguridad nacional Mike Waltz, el vicepresidente, J.D. Vance, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el secretario de Estado, Marco Rubio, y la directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard, no solo discutieron planes militares secretos sobre ataques contra los hutíes en Yemen a través de la aplicación Signal, que no está aprobada por el gobierno de USA para compartir información confidencial, sino que incluyeron en el chat grupal a un periodista de The Atlantic.

El asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, está bajo presión por el escándalo, pero quién está en la mira es Pete Hegseth. El inspector general del Departamento de Defensa anunció que investigará el uso que su jefe hizo del sistema de mensajería Signal tras la brecha de seguridad.

Investigará hasta qué punto él y otros funcionarios de Defensa recurrieron a la mensajería comercial en lugar de a las herramientas oficiales encriptadas para discutir asuntos muy delicados, incluyendo accidentalmente a un periodista en el proceso.

image.png

Los mensajes en Signal mostraron información detallada sobre los tipos de aviones utilizados para atacar a los militantes hutíes y el cronograma de las agresiones..

La agencia de control también examinaría si Hegseth cumplía con las normas del Pentágono para la comunicación de información clasificada a través de los canales adecuados y si cumplía con las leyes federales sobre conservación de registros.

Pero los despidos también reflejan las continuas disputas entre el director de la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca, Sergio Gor, exportavoz del senador Rand Paul (republicano por Kentucky), y el equipo de Waltz sobre varias posibles contrataciones de la administración que el poderoso organismo de investigación ha considerado que no se ajustan a las posturas de Trump en política exterior.

Hay preocupación de que la ronda de despidos de nuevos miembros del NSC tendrá un efecto paralizante en la capacidad de Waltz de dotar al NSC con funcionarios de seguridad nacional experimentados y capaces, según supo Politco.

Más contenido de Urgente24

La CIA revela documentos secretos donde confirma que el Arca de la Alianza existe

Se calentó Beligoy: Hablan de ola de despidos en el arbitraje argentino

Apuestas ilegales en Santa Fe: Una causa judicial en marcha

La fruta que se come a diario y ayuda a reducir el dolor menstrual crónico

El día después:Ni Trump ni Lijo ni García Mansilla en la Guerra Mundial del comercio