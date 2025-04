Grabois se hartó y no hablará más con Axel Kicillof ni con Cristina Kirchner: "Me tienen las pelotas llenas"

"Son todos genios de la política y no pueden resolver este problema", reiteró enfurecido. Además, acusó que un diputado allegado a Máximo Kirchner "apretó" a un compañero de militancia suyo por el desdoblamiento de las elecciones en el distrito.

Los aprietes de Cristina Kirchner

En ese sentido, denunció: "Cristina, de alguna manera, avala que Facundo Tignanelli (presidente del bloque peronista en la Cámara de Diputados bonaerense, y quien responde a Máximo Kirchner) apriete a mi compañero (Federico Fagioli) y esa forma de hacer política. Entonces, si la Argentina es el país del apriete, nosotros no tenemos nada que perder porque no somos ricos, no tenemos carpetazos y toda la vida militamos con los más pobres".

"No voy a hablar más con ninguno. Ni con Tignanelli, Máximo Kirchner, Axel ni Cristina. Me tienen las pelotas llenas", sentenció.

“Las tres o cuatro personas con más responsabilidad en Unión por la Patria están haciendo un desastre", analizó Grabois.

Axel Kicillof y el boleto picado

Por otro lado, agregó: “Nosotros no le vamos a picar el boleto al gobernador, pero votar una ley donde se le impone la fecha de elecciones es hacerlo. Es una destrucción de la autoridad y no estamos de acuerdo con eso. Y el gobernador no se anima a decir que quiere desdoblar, lo dice y no firma el decreto. Es una locura”, dijo.

Y agregó: “Si quiere desdoblar y dice que es su facultad, que no nos tenga a todos colgados esperando a que el señor se decida a firmar el decreto. Estamos hace un mes en esta discusión totalmente desgastante, dañina y estúpida mientras la gente la está pasando mal”.

Por último, disparo: “Esto o se une o se arregla o explota todo por los aires. Y si eso va a pasar, nosotros hicimos todo lo posible”.

