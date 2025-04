Ramiro Marra, como nunca antes: "Me gustaría ser presidente de Boca"

Si Boca no gana la Libertadores en los próximos años me gustaría ser presidente de Boca, porque quiero que Boca gane Si Boca no gana la Libertadores en los próximos años me gustaría ser presidente de Boca, porque quiero que Boca gane

"¿Te gusta la gestión de (Juan Román) Riquelme?", le preguntaron en la mesa, a lo que contestó: "No está ganando la Libertadores, no me gusta la gestión. Es tan básico como eso".

Y también dijo: "No es contra Riquelme, es la gestión de Riquelme. Hay que despersonalizar la política. Fijense como pudimos hacer una entrevista y cuantas veces personalicé. Casi nunca".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Kuke_cj/status/1908217515500613872&partner=&hide_thread=false Ramiro Marra proximo presidente de Boca?



"SI BOCA NO GANA LA LIBERTADORES EN LOS PROXIMOS AÑOS, ME GUSTARIA SER EL PRESIDENTE DE BOCA.. YO QUIERO GANAR"



"NO ES UN TEMA CONTRA RIQUELME, ES CONTRA LA GESTION DE RIQUELME..." pic.twitter.com/eW0jA3UOeL — Kuke (@Kuke_cj) April 4, 2025

