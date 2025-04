Periodista deportivo de Clarín expresó su apoyo a Ramiro Marra

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Libernoticia/status/1906852919405662456&partner=&hide_thread=false Periodista de Radio Rivadavia dijo que votará a Ramiro MARRA



"Yo en las elecciones voy a votar a Marra, por que voto personas. Aparte tiene las mismas ideas que Milei y no está peleado con Adorni"

"El enemigo es el Kirchnerismo claramente"@RAMIROMARRA pic.twitter.com/45b4SOkACI — Noticias Libertarias (@Libernoticia) March 31, 2025

Y sumó: "La semana pasada salí con esta propuesta y en el día de hoy tuve la alegría de ver que el intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro fue a buscar a unos fisuras que estaban durmiendo por ahí".

Ricardo Caruso Lombardi concejal: Oscar Zago vs. los primos Macri (y Chiqui Tapia)

El fútbol se mete de lleno en las elecciones legislativas de CABA 2025. Días atrás, se anunció la candidatura de Ricardo Caruso Lombardi.

"Para nosotros es un orgullo estar acá en la casa del MID presentando a nuestro candidato, que va a confrontar con distintos candidatos de la Ciudad de Buenos Aires, para diputado de la Ciudad", dijo Oscar Zago en un video junto a Ricardo Caruso Lombardi, quien expresó: "Para mí esto es algo nuevo, pero muchas cosas pasaron en mi vida, noté que tenía que hacer un cambio, algo positivas para la gente. Con la gente que voy hablando en la calle me dio esa sensación que no la sentía hace mucho tiempo y me tiré para eso. Oscar me habló, me dijo que le diera para adelante, que me la jugara".

"(Voy a estar) acompañado por gente que está preparada, siempre me apoyé en los Cuerpos Técnicos y esta no es la excepción. Es importante que la gente crea en vos. Hay que creer en la persona del otro lado, y creo que un mérito que siempre tuve es que los jugadores me creen", dijo el ex DT de San Lorenzo, Tristán Suárez, Racing, All Boys, Newells, Arsenal, Quilmes, Tigre, Platense, Argentinos Juniors, Belgrano, Sarmiento de Junin, Estudiantes (BA), Temperley, Deportivo Italiano, Defensores de Belgrano, El Porvenir, UAI Urquiza, San Martín de Tucumán, Miramar Misiones (Uruguay) y Huracán, y ahora candidato del MID.

