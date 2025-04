Ironías de Carlos Rodriguez: Mezcló a Luis Caputo con Lilia Lemoine

Hay dos personas fundamentales en este gobierno: 1- Lilia Lemoine, que maquilla a Milei para que no se le note la papada. 2- Luis Caputo, que maquilla las cuentas públicas para que no se note el déficit Hay dos personas fundamentales en este gobierno: 1- Lilia Lemoine, que maquilla a Milei para que no se le note la papada. 2- Luis Caputo, que maquilla las cuentas públicas para que no se note el déficit