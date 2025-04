Live Blog Post

En la 3ra. Guerra Mundial, contraataque de China

China impondrá un arancel adicional del 34% a todos los productos de origen estadounidense, con base en los tipos arancelarios vigentes, a partir del 10/04, anunció la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado. Es la respuesta de Xi Jinping a Donald Trump a los "aranceles recíprocos" de USA contra las importaciones chinas, según informó China Media Group.

Los productos que se envíen desde su punto de origen antes del 10/04 y se importen entre el 10/04 y el 13/05 no estarán sujetos a los aranceles adicionales especificados en el anuncio.

Previamente, la Administración General de Aduanas de China suspendió las calificaciones de importación de 6 empresas estadounidenses para proteger la salud de los consumidores chinos y garantizar la seguridad de la industria ganadera del país.

Las suspensiones incluyen 1 empresa estadounidense dedicada a la exportación de sorgo a China (C&D. Inc.), 3 empresas dedicadas a la harina de carne y huesos de aves de corral (merican Proteins, Inc., Mountaire Farms of Delaware, Inc. y Darling Ingredients Inc.), y 2 empresas que exportan productos avícolas (Mountaire Farms of Delaware, Inc. y Coastal Processing, LLC.).

La Administración General de Aduanas china detectó niveles excesivos de Zearalenona (en el sorgo) y de Salmonella (en harina de carne y huesos de aves de corral) importadas de USA.