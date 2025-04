Apple stockeó iPhone que de China pasó por India para aguantar un tiempo

Tim Cook, CEO de Apple, en días mejores. Tim Cook, Nº1 de Apple.

India es clave

Apple enviará más iPhone a USA desde India para compensar el alto costo de los aranceles aplicados por Trump a China, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Los ajustes son una medida provisional a corto plazo mientras Apple intenta obtener una exención de los aranceles del presidente Trump, que el director ejecutivo Tim Cook obtuvo durante la primera Administración Trump.

La compañía considera que la situación es demasiado incierta como para o revertir o confirmar las inversiones a largo plazo en su cadena de suministro, según las fuentes.

El paquete arancelario de Trump eleva los gravámenes sobre los productos chinos a 54%, mientras que impone una tasa del 26% sobre los productos indios. Pero ahora Trump amenazó con aumentar aún más los aranceles a China si el país no elimina las medidas de represalia anunciadas tras el anuncio de los planes arancelarios de USA el 02/04.

El iPhone es el producto estrella de Apple y representa el 50% de sus ingresos. La fuerte dependencia de China que tienen las manufacturas de la compañía ha alarmado a los inversores, preocupados por las novedades de aranceles, lo que ha provocado una caída del 20% en sus acciones, su peor rendimiento en casi 25 años.

Apple fabricará unos 25 millones de iPhone en India en 2025, de los cuales unos 10 millones abastecerían el mercado indio, según el analista de Bank of America, Wamsi Mohan. Si Apple redirigiera todos los iPhone fabricados en India a USA, podría cubrir el 50% de la demanda estadounidense del dispositivo durante este año, añadió.

iphone.jpg 'Efecto China' sobre los iPhone.

China

Urgente24 ya explicó que el arancel a los productos chinos podría añadir US$ 300 al coste actual de US$ 550 del hardware del iPhone 16 Pro, que Apple vende a US$ 1.100, según TechInsights. Apple podría limitar el impacto importando teléfonos desde India, donde el arancel es aproximadamente de la mitad.

Aunque Trump ha pedido un renacimiento de la industria manufacturera en USA, los analistas y proveedores dijeron que trasladar la producción del iPhone al país de origen de Apple (USA) era imposible porque el costo sería mucho mayor que el costo de pagar el arancel.

“Si los consumidores quieren un iPhone de US$ 3.500, deberíamos fabricarlos en Nueva Jersey, Texas u otro estado”, deslizó la firma de investigación Wedbush.

Apple fabrica muchos componentes del iPhone en China, pero en los últimos años ha ensamblado más dispositivos en India. Esto le permite a la compañía identificar a India como el país de origen de estos dispositivos, ya que allí se someten a una "transformación sustancial": de un montón de piezas a un smartphone funcional.

Desde 2017, Apple ha colaborado con socios para ensamblar los iPhone en India, comenzando con modelos antiguos y expandiéndose gradualmente para incluir los más recientes. Esta política aborda el 'riesgo China' que sufre Apple, y evita los aranceles de importación al vender en India, uno de los mercados de smartphones de más rápido crecimiento del mundo.

Sin embargo, la producción de la empresa sigue centrada en China. Sus socios de fabricación, en particular la empresa Foxconn, operan grandes instalaciones, aprovechando la amplia red de proveedores, la mano de obra cualificada y el apoyo gubernamental del país.

Apple está invirtiendo en la fabricación de otros productos en USA, incluidos los servidores necesarios para la inteligencia artificial, tal como el servicio Apple Intelligence.

En febrero, Apple anunció que planeaba invertir más de US$ 500.000 millones durante los próximos 4 años en la industria manufacturera estadounidense, un anuncio que Trump promocionó como prueba de que sus políticas estaban funcionando.

El dinero incluye el compromiso de comprar chips más avanzados fabricados por Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), en Arizona.

Vietnam, que se ha convertido en un centro de fabricación de AirPods, Apple Watch y iPads, recibió un arancel del 46% según el plan de Trump, casi tan alto como el de China. Sin embargo, Trump sugirió en una publicación en redes sociales, tras hablar con el líder vietnamita, que podría ofrecer un mejor acuerdo.

Armar un iPhone sigue siendo un proceso laborioso que exige una gran cantidad de mano de obra capaz de realizar tareas complejas con precisión y rapidez. Si bien USA cuenta con una fuerza laboral cualificada en muchas áreas de alta tecnología, la gran cantidad de trabajadores necesarios para el ensamblaje de productos electrónicos de consumo para el mercado masivo está más disponible en Asia y a un menor costo.

-------------------

Más contenido de Urgente24

Le Pen, entre el delito, el "lawfare" y una campaña presidencial inhabilitada

Estética vs. salud: Alerta de ANMAT por 4 productos médicos que fueron prohibidos

Juan Acosta cruzó a Florencia Peña al reflexionar sobre el humor actual

Basta de periodistas obsecuentes: Caso Fernando Gago

Modo candidato: Caruso Lombardi visitó Blender y revolucionó el streaming