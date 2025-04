Juan Acosta cruzó a Florencia Peña al reflexionar sobre el humor actual

Embed - Volvió "Poné a Francella" y SE ABRIÓ EL DEBATE: Polémica por LOS LÍMITES DEL HUMOR



"Hay que respetar ciertos acontecimientos con relación a como fue cambiando el mundo, de eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo no puedo entender es que alguien como Florencia que vive de eso hace mucho tiempo no se de cuenta cuando algo es humor y cuando algo no es humor", explicó mencionando a la actriz.