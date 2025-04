Modo candidato: Caruso Lombardi visitó Blender y revolucionó el streaming

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/estoesblender/status/1909052458661216587&partner=&hide_thread=false -Odia las bicisendas

Oscar Zago hizo oficial la candidatura a Caruso Lombardi

Hace algunos días Oscar Zago presentó a su candidato a través de un video difundido en su cuenta oficial de X.



"Para nosotros es un orgullo estar en la casa del MID presentando a nuestro candidato que va a confrontar con distintos candidatos de la Ciudad de Buenos Aires", expresó el diputado.





Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/dipzago/status/1905983141577142367&partner=&hide_thread=false Quiero contarles que nuestro candidato a primer legislador en la Ciudad será Ricardo Caruso Lombardi (@LombaCaruso). pic.twitter.com/jtvojI2hoJ — Oscar Zago (@dipzago) March 29, 2025



Por su parte Ricardo Caruso Lombardi dijo: “Para mí es algo nuevo, pero muchas cosas pasaron en mi vida y noté que tenía que hacer un cambio. Viendo el lado positivo que veo en la calle con gente que voy hablando, me dio esa sensación que no sentía desde hacía mucho tiempo".

"Me dijo que le dé para adelante, que me la juegue. Vos tenés que tener no solo ganas, sino capacidad. Y me parece que es un buen momento para pegar un salto y poder a ayudar a la gente, que es lo más importante”, aseguró.

