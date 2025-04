Basta de periodistas obsecuentes: Caso Fernando Gago

image.png Fernando Gago tiene la semana completa para planificar un partido y Boca no logra un buen funcionamiento. El DT rompe con lo que le funciona (el mediocampo con tres futbolistas y un enlace) y no corrige con modificaciones desde el banco de suplentes. (Foto: NA).

"Yo no hablo del árbitro"

Luego de haber derrotado a Barracas por 1 a 0, Fernando Gago acudió a la sala de conferencias de prensa en donde fue abordado por periodistas acreditados. Algunos, tal vez, con exceso de partidismo...

Hay cuestiones que se repiten en las conferencias de Gago. El entrenador de Boca Juniors golpea suavemente la mesa con la yema de sus dedos -tal vez un signo de ansiedad ante la inminente pregunta-, suele contradecir a los corresponsales en sus respuestas y es elocuente con sus gestos faciales al demostrar disgusto y asombro con algunas consultas.

Vamos con algunas preguntas.

"¿Te sorprendió la falta que le cobran a Cavani en le primer gol del partido?" , por parte de Tato Aguilera. "Yo no hablo del árbitro", contestó Gago.

, por parte de Tato Aguilera. "Yo no hablo del árbitro", contestó Gago. "En los últimos partidos elegiste usar a Cavani y a (Milton) Giménez, te consulto si esto es por una cuestión de respetar los buenos momentos que vienen teniendo, o si es por una lectura táctica del rival" , interrogó Ezequiel Sosa. A lo que el ex volante central contestó: "Había casi una línea de 5 y creíamos que si teníamos más gente posicionada sacando al central derecho de ellos, íbamos a tener más situaciones de mano a mano dentro del área con Edi y con Milton".

, interrogó Ezequiel Sosa. A lo que el ex volante central contestó: "Había casi una línea de 5 y creíamos que si teníamos más gente posicionada sacando al central derecho de ellos, íbamos a tener más situaciones de mano a mano dentro del área con Edi y con Milton". Acerca del regreso a la titularidad de Carlos Palacios, el periodista partidario Cristian Infanzón ('El Show de Boca') consultó sobre la posición que debería ocupar el chileno, si más cercano a Milton Delgado o a los hombres de ataque y con la cancha de frente. " Hay momento que Carlos necesita la pelota. Entonces va a llegar a situaciones más bajas cuando el equipo no lo puede encontrar rápidamente en esa situación. Después cuando ocupa la posición sabemos lo que puede dar en la situación final, en el uno contra uno...", indicó Gago.

Periodistas obsecuentes con Fernando Gago

Luego de varias preguntas realizadas por sus colegas, la reportera Mariana Castillo Navarro, que se presentó como enviada de Radio streaming Mar del Plata y Peña 'La Mitad más uno', hizo una pregunta pero antes, una introducción completamente desviada del partido y del presente de Boca.

"Siempre la elegancia en cada partido y algo a destacar suyo, que sea cual sea el resultado está sentado ahí, comentándonos y escuchando nuestras preguntas cuando por hay otros técnicos suspenden las conferencias". La última parte en señal encriptada contra Marcelo Gallardo, quien no acudió a la charla con los medios luego de Sarmiento 1-1 River.

A continuación, Castillo Navarro fue a lo futbolístico: "Haciendo un paralelismo con el partido anterior ante Newell's, ¿cree que está mejorando el funcionamiento o todavía va en vías de?". El ex DT de Racing, Aldosivi y Chivas de México mencionó:

Todo partido lleva a tratar de mejorar el mejor rendimiento del equipo. Independientemente de los partidos anteriores. En el último no tuvimos un buen partido y hoy (ante Barracas Central) lo tuvimos durante 45'. Encontrábamos la zona donde queríamos atacar. Creo que tuvimos 8/9 recuperaciones muy rápidas a una pérdida para poder atacar de vuelta. Después en el segundo tiempo no tuvimos el control del juego, pero creo que todos los partidos sirven para mejorar, cuandos se gana, cuando se pierde Todo partido lleva a tratar de mejorar el mejor rendimiento del equipo. Independientemente de los partidos anteriores. En el último no tuvimos un buen partido y hoy (ante Barracas Central) lo tuvimos durante 45'. Encontrábamos la zona donde queríamos atacar. Creo que tuvimos 8/9 recuperaciones muy rápidas a una pérdida para poder atacar de vuelta. Después en el segundo tiempo no tuvimos el control del juego, pero creo que todos los partidos sirven para mejorar, cuandos se gana, cuando se pierde

No es la primera vez que la periodista utiliza un lugar de privilegio como lo es una conferencia de prensa para realizar apreciaciones personales que tienen que ver con revistas de moda...

