2 meses para el Mundial de Clubes y en River Plate hay enojo con Marcelo Gallardo

Es cierto, fue Pablo Magnín, luego de un centro de Elian Giménez.

Los simpatizantes de River Plate quieren un equipo que les provoque orgullo. Y esto no sucede.

Los dirigentes parecen tener otras prioridades o expectativas. Stefano Di Carlo, secretario general del club: "Debemos tener un entorno a 45.000 abonados (TLM) que renuevan por temporada según los formatos y eso puede significar hoy unos ingresos de entre US$ 10 millones y US$ 15 millones. Los 200 palcos generan lo mismo que los 45.000 abonados".

O sea que River genera un total de hasta US$ 30 millones al año, sin contar los socios sin abono, los Somos River, etc. Pero ¿cuándo juega bien?

JUAN MANUEL INSAURRALDE PARA EL EMPATE DE SARMIENTO ANTE RIVER.pic.twitter.com/IYwUhsxgsg — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 6, 2025

El enojo

Los simpatizantes, en general, querrían que River Plate tenga un juego trascendente en el próximo Mundial de Clubes, ante las grandes instituciones de la UEFA. El torneo local no les provoca gran expectativa, por más que el guardameta Franco Armani afirme que es un campeonato competitivo. Es cabotaje.

El riverplatense promedio desea una trascendencia internacional. Pero también está enojado: el equipo no alimenta esa ambición, y comienza a culpar al entrenador Marcelo Gallardo.

Es evidente que se han evaporado los buenos augurios que había con el DT. Y es un problema para el presente del entrenador otrora intocable. Lo culpan por las contrataciones que no funcionan, además de resultados que no acompñan y un juego que no luce.

Es importante que los resultados acompañen a River Plate en esta ronda de la Copa Libertadores de América porque el horno no está para bollos.

Comentario estándar el de un tal Germán en La Página Millonaria:

"Preocupante lo de River, ¿cómo puede ser que trajeron jugadores tales como Gallopo, Rojas, Driuzzi, Meza, Bustos? ¿En River no hay veedores, scouting que observen para comprar o traer un jugador? Al final hay que darle la razon a todos estos que hablan del negocio en River... ¿quién puede creer que con lo que se está viendo River pueda superar más que la fase de grupos? Porque se puede empatar pero hoy Sarmiento mereció ganar tuvo las más claras y así casi todos."

ASISTENCIA DE MASTANTUONO Y GOL DE MIGUEL BORJA PARA EL 1-0 DE RIVER.pic.twitter.com/SPrExtKepI — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 6, 2025

El partido

River no pudo sostener la diferencia inicial y terminó igualando 1-1 frente a Sarmiento en Junín, en un encuentro disputado por la 12ma. fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional.

El equipo de Marcelo Gallardo comenzó en ventaja con un gol de Miguel Borja a los 30', pero el local reaccionó a tiempo y consiguió el empate a través de Juan Insaurralde a los 44'.

En la 2da. parte, River realizó varios cambios buscando profundidad, con el ingreso de Colidio, Rojas, Driussi y Meza, pero no logró romper el cerrojo defensivo del local.

Sarmiento, en cambio, aprovechó espacios y tuvo sus chances claras con remates de Magnín y Giménez, que obligaron a intervenir a Armani.

El tramo final del partido estuvo marcado por interrupciones, faltas reiteradas y polémicas, como un supuesto penal sobre Colidio que fue revisado y desestimado por el VAR.

A pesar de los intentos de ambos, el resultado no se modificó y el empate dejó un sabor amargo en River, que no consiguió convertirse en el único escolta de Rosario Central en la Zona B: está Nº4 con 21 unidades.

Sarmiento sumó confianza y llegó a los 10 puntos, a 2 de la zona de clasificación a los play-offs.

A River Plate solo le queda el consuelo de la cantidad de socios que pagan su cuota, para tranquilidad de Stefano Di Carlo. Según el informe de la AFA sobre socios:

River Plate - 351.487. Boca Juniors - 323.586. Independiente - 146.570. Rosario Central - 96.297. San Lorenzo - 89.717. Racing Club - 86.289. Newell's Old Boys - 83.040. Talleres - 74.262. Vélez Sarsfield - 72.889. Belgrano - 65.139.

