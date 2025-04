El Ogro Fabbiani la sigue contra Gago: "No me voy a dejar faltar el respeto"

El Ogro Fabbiani volvió a criticar a Gago

“Yo me defendí de algunas declaraciones del técnico rival. Después de tantos años jugando al fútbol, hoy me toca ser entrenador y yo nunca le faltaría el respeto a ningún entrenador. Me sentí tocado, cuando se meten con mi trabajo o con mi grupo de jugadores me salta todavía el jugador y lo tengo que mejorar, porque no soy más jugador, pero bueno, lo llevo en la sangre”, expresó Cristián Fabbiani.