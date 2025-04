LaLiga irá a la justicia contra el fallo de la CSD por Barcelona y Dani Olmo

Allí argumenta también que la resolución del CSD no es "conforme a derecho" y que la denegación del visado previo para la renovación de las licencias es un acto que resulta de la aplicación automática de las normas de inscripción de jugadores. Además, acusa al CSD de ignorar la doctrina judicial y de vulnerar la igualdad en la competición.

"En este sentido, la legislación deportiva no atribuye la competencia en materia de visados previos y emisión de licencias a ningún órgano de las ligas profesionales y de las federaciones deportivas españolas y en la resolución del CSD no se realiza ni una sola mención a qué órgano interno de LALIGA o de la RFEF sería el competente, por lo que no puede concurrir una ´incompetencia manifiesta´ de la que se derive la nulidad de pleno derecho", señala la sentencia del la entidad que preside Javier Tebas.

FC Barcelona bajo la lupa de Javier Tebas. Javier Tebas, presidente de LaLiga

"Al contrario, la actuación de LALIGA y la RFEF en el presente caso se ha limitado a la aplicación objetiva y literal de la normativa de aplicación a través de los órganos internos que tienen atribuidas dichas competencias y que vienen ejerciéndola de forma pacífica y consolidada en el tiempo", añade.

LaLiga ha anunciado su intención de recurrir a la justicia ordinaria, lo que podría prolongar la disputa y generar más incertidumbre en el ámbito deportivo. Mientras tanto, el FC Barcelona se prepara para enfrentar los desafíos de la temporada con la seguridad de contar con Dani Olmo y Pau Víctor en su plantel, aunque la situación podría cambiar dependiendo del resultado de los recursos legales.

Lamine Yamal, a lo Messi: el gol del Barcelona recordó la finta de Leo a Boateng El Barcelona avanza a un ritmo arrollador en Europa

El organismo "reitera su compromiso con la legalidad, la equidad competitiva y la aplicación objetiva de la normativa en materia de control económico e inscripción de jugadores y por ello, LALIGA no considerando conforme a derecho la referida Resolución, la recurrirá de forma inmediata", expresa en su comunicado.

Mientras tanto, el Barcelona se impone en España y Europa

Barcelona enfrenta la próxima semana un compromiso importante: se mide vs. Borussia Dortmund por los cuartos de final de Champions League. Además, acaba de conseguir el boleto al final de la Copa del Rey, que jugará ante Real Madrid a finales de abril.

+ de Golazo24