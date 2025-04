BCRA descansa de las ventas y sube US$ 384 M en reservas brutas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró la primera jornada cambiaria de abril con compras netas por US$ 53 millones, revirtiendo una racha de once ruedas consecutivas con saldo vendedor en el MULC. En ese período, la entidad había vendido US$ 1.780 millones, la peor secuencia negativa desde marzo-abril de 2023, cuando acumuló US$ 2.404 millones en ventas netas.