Escándalo, UEFA edita video del penal de Julián Álvarez

“El vídeo que sale de una cámara no es el original. Que esté manipulado o no implica mala fe, entonces no podemos decir eso. Pero que no es el original de la cámara, sí. Obviamente está editado. Así lo decimos en el análisis en diferentes sitios”.

Y luego agregó:

“Comparamos el vídeo de la televisión con el que nos ofrece la Unión de Peñas y en uno vemos como la entropía es uniforme y en el otro está todo el rato subiendo y bajando, por lo que no viene del original de la cámara”.

Luego cerró y fue muy duro con UEFA:

“No podemos dejar de señalar la cínica actitud de la UEFA al retorcer a su antojo los hechos, intentando confundir a los aficionados al asegurar que el jugador tocó el balón dos veces. La realidad, que han intentado soslayar, es que el balón nunca se desplazó claramente, como taxativamente exige la norma”.

image.png El penal de la polémica entre UEFA y el Atlético MAdrid.

Si esto se comprueba, algo que es posible ya que la edición de video es comprobable, sería un escándalo a nivel mundial, la credibilidad de UEFA caería al subsuelo del fútbol y se desataría una crisis mundial en este deporte, ya que habría que ver la sanción para UEFA y quien manejará el fútbol europeo.

Lo cierto es que creemos que nada de esto pasará, ya que son organismos muy poderosos y de alguna forma aquietarán las aguas y callaran a quien tengan que callar, y todo será siga, siga, y el fútbol continuará manchado.

