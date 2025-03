Julián Álvarez hizo que Enrique Macaya Márquez exponga a Federico Bulos

El de ESPN comenzó diciendo: "va a caer ingrato pero me la voy a jugar." y allí fue cuando comenzó a describir a la Araña. "No es injusto que esté donde está. El pibe es un remador, un corredor, un atleta de élite de primer nivel, yo creo que no es top Julián Álvarez.". Luego mencionó a Erling Haaland y argumentó: "para mi crack era Carlitos Tévez o el Kun Aguero. Crespo era crack. Julián no es un crack para mí".