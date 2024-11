Enrique Macaya Márquez y una revelación histórica: de qué club es hincha

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MoSalas05/status/1859611482620641789&partner=&hide_thread=false Los que somos del barrio ya lo sabíamos, pero que lindo que lo hagas publico. ¡Felices 90 macaya y aguante All Boys! pic.twitter.com/IPaPrQGgc9 — Mohamed Salas (@MoSalas05) November 21, 2024

De su boca no salió un "sí, soy de All Boys", pero las imágenes con la casaca del club de Floresta son irrefutables.

Así como esta vez no lo negó, alguna vez cuando se lo preguntó el histórico medio El Gráfico, tampoco. "Alguna vez se dijo que usted era de All Boys. ¿Era del albo como Muñoz de Chacarita?", le consultaron.

Enrique Macaya Márquez respondió: "No creo que Muñoz fuera de Chacarita. Con All Boys siempre simpaticé porque vivía en Flores y lo iba a ver hasta que un día apareció la barra brava y no fui más".

