Quién es la joven promesa que deslumbró a Ángel Di María en la Selección Argentina

Facundo Buonanotte

"A mí me gusta mucho Facundo Buonanotte. Tiene una calidad increíble y lo demuestra en los clubes. En la Selección poco a poco va intentando mostrarse", dijo Ángel Di María, que también explicó que "cuesta entrar en la Selección, no es fácil", ya que "son miles y miles de jugadores argentinos" y "todos quieren estar ahí".

"Es un jugador que me gusta muchísimo. No es porque haya salido de Central, me gusta por su calidad y por cómo siente el fútbol. Le puede dar mucho de acá en adelante a la Selección", añadió Angelito sobre Buonanotte. El jovencito de 19 años se desempeña actualmente en el Brighton, de Inglaterra.

Surgido de la cantera Canalla, Buonanotte despertó el interés desde Europa y a principios de 2023 se marchó al Viejo Continente.

