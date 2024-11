Boca: El ridículo motivo por el que Gago sentó en el banco a Cavani

Gago no puede darse esos lujos, Cavani es una pieza fundamental para sumar la mayor cantidad de puntos en los partidos que quedan en este 2024 y meterse a la próxima Copa Libertadores. Realmente no se entiende, además la pregunta es a quien quiere deslumbrar Gago simulando alguien que no es. Este tipo de decisiones son las que delatan que no está a la altura de un equipo como Boca.