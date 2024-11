"Las declaraciones del presidente Milei sobre Victoria Villarruel son injustas e innecesarias"

¿No había venido Javier a despertar leones? ¿Ahora, quiere mariposas?”

El liberalismo es todo lo contrario al verticalismo y la obsecuencia. Yo creo en la libertad con dignidad. No podemos dejar la dignidad guardada en un cajón. No puede convertirse en enemigo el que piensa distinto en algunos temas. El liberalismo es todo lo contrario al verticalismo y la obsecuencia. Yo creo en la libertad con dignidad. No podemos dejar la dignidad guardada en un cajón. No puede convertirse en enemigo el que piensa distinto en algunos temas.

Finalmente, Paoltroni se refirió a los posibles motivos de conflictos entre el presidente de la Naciòn y su vice:

“No creo que sea fuerte sacarse una foto con la viuda de Perón en España. A lo sumo, es incómodo. Lo que es fuerte es auspiciar la candidatura del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema y luego sostenerla”.