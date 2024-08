Francisco Paoltroni, expulsado de La Libertad Avanza: Anunció monobloque

Lo que ocurre es que en la carta enviada a la titular del Senado, con las firmas de Ezequiel Atauche, Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia, Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta y Bruno Olivera, "solicita la expulsión" a Villarruel pero técnicamente no le corresponde a ella tomar esa decisión: los bloques son autónomos y ellos deciden su conformación u cambios. En pocas palabras, Victoria Villarruel no puede expulsarlo ya que no está dentro de sus competencias.

Por eso, la vice rechazaba la nota y les pediría que envíen de nuevo un texto con la redacción correcta, en la que solo le informen el cambio en la integración del bloque de La Libertad Avanza.

“Si lo quieren echar, que lo hagan ellos”, explicaron a Infobae. El punto, además, es que si bien el rechazo al pedido de expulsión es por motivos reglamentarios, Villarruel no estaría de acuerdo con la decisión: no es un secreto que Francisco Paoltroni es muy cercano a la vice, con quien comparte su mirada sobre la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia.

De hecho, fueron las declaraciones del senador respecto a Lijo -sumado a sus críticas al asesor estrella de Javier Milei, Santiago Caputo- lo que precipitó su expulsión del bloque.

Esta decisión, además, echaría leña al fuego de la interna libertaria y, sobre todo, a las diferencias crecientes entre Villarruel y Milei.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1829178017685405770&partner=&hide_thread=false Sí, ayer vi el pedido del bloque de LLA del Senado para rajar a Paoltroni, cursado a Villarruel, y me dije a mi mismo: puedo estar tan equivocado? Mejor no digo nada. Pero sí, cómo un bloque le va a pedir a la Vicepresidenta semejante cosa? Qué tiene que ver? Van y proceden… pic.twitter.com/vs1jv56KwF — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) August 29, 2024

Lo cierto es que ahora, con la nota de Paoltroni anunciando nuevo monobloque, Villarruel ya no podrá interceder.

Francisco Paoltroni, afuera de LLA: “No nos suma”

El senador nacional y presidente provisional del Senado por La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, explicó que la expulsión del bloque de Francisco Paoltroni se debió a que “existen diferencias que no correspondían”.

Cabe recordar que en la misiva elevada hacia la titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, se argumentó el pedido “en virtud de diferencias irreconciliables”.

En declaraciones a Radio Mitre, Abdala explicó hoy que “indudablemente hubo diferencias. Tenemos una fórmula presidencial que indudablemente son nuestros líderes, Javier y Victoria”.

“Lamentablemente, por distintos dichos que todos ustedes escucharon (por parte de Paoltroni), vieron, creo que existieron diferencias que no correspondían en un espacio que se está formando. Si bien es cierto que hay una debilidad parlamentaria importante, también es importante como espacio político, que la conducción en este caso no sea discutida internamente”, afirmó Abdala.

“Indudablemente sus dichos expresados, a nuestro entender, poniéndose a la altura de uno de los líderes que es Javier, me parece que políticamente, en lo que es la interna partidaria, no nos suma”, argumentó.

El puntano defendió: “Nosotros tenemos libertad de pensamiento, libertad de expresarnos, pero como corresponde a todo movimiento político, a los líderes generalmente se lo discuten puertas adentro”.

“Muchos nos conocimos en la cumbre, en el Congreso, incluso muchos de los diputados que, te aseguro que a Javier y a Victoria los conocieron ya electos, esto genera rispideces, ya que era gente que es nueva y la política, te guste o no te guste, hay que transitarla. Muchas veces tenés que tener la paciencia para entender y soportar que a la conducción de alguna manera tenés que acompañarla ”, remarcó el senador y agregó: “Esto genera un clima que siempre es sano vivir respetando a los líderes”.

