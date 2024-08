"Argentina está en peligro: todas las tiranías empezaron igual, destruyendo a la justicia"

Con respecto a su posible exclusión del bloque oficialista en la càmara alta, sostuvo:

El bloque no es nada comparado con la esperanza de los argentinos. Estoy dentro de las ideas por la cual los votantes de La Libertad Avanza me pusieron en la cámara de senadores. Voy a decir siempre la verdad, nadie me va a correr con mi integridad moral. El bloque no es nada comparado con la esperanza de los argentinos. Estoy dentro de las ideas por la cual los votantes de La Libertad Avanza me pusieron en la cámara de senadores. Voy a decir siempre la verdad, nadie me va a correr con mi integridad moral.

El bloque no es nada comparado con la esperanza de los argentinos. Estoy dentro de las ideas por la cual los votantes de La Libertad Avanza me pusieron en la cámara de senadores. Voy a decir siempre la verdad, nadie me va a correr con mi integridad moral.