La CSJN empoderó a la Cámara Federal de Casación Penal

En consecuencia, sostuvo que era el tribunal superior de la causa a los efectos del remedio federal y ordenó conferirle traslado a las partes.

AC Blanco.pdf

Tras ello, con fecha 24/11/2023 concedió el recurso extraordinario y remitió el caso a la Corte.

Al mismo tiempo, tras el rechazo de la concesión del recurso de casación por parte de la Cámara de Apelaciones, la querella interpuso queja por denegación de aquél planteo ante la Cámara Federal de Casación Penal.

El 29/11/2023, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal afirmó su competencia para entender en los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas por las cámaras federales de apelaciones, por ser el superior tribunal de la causa en los términos del artículo 14 de la Ley 48, de conformidad con lo establecido por la Corte en diversos precedentes.

No obstante, no hizo lugar al planteo por falta de fundamentación y por no advertir la arbitrariedad alegada.

Contra esa decisión, la querella presentó otro recurso extraordinario federal.

Con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, la Corte declaró mal concedido el recurso extraordinario remitido por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

El Máximo Tribunal señaló que si bien se ha implementado parcialmente el Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción en la que interviene la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, incluyendo entre tales normas el artículo 54 de dicho cuerpo normativo que regula la competencia de los “jueces de revisión con funciones de casación”, no se ha derogado de forma expresa o implícita el artículo 30 bis del Código Procesal Penal de la Nación en tanto en los considerandos de la referida resolución 2/2019 se consignó que “la aplicación de estas pautas a los procesos en trámite bajo la Ley n° 23.984 no encuentra impedimento, pues no afecta en modo alguno el sistema y orden de los pasos procesales fijados por esa ley para arribar al dictado de una decisión definitiva, ni altera los roles funcionales que esa ley le asigna a cada uno de los órganos en el proceso”.

La Corte señaló que continúa vigente la competencia de la Cámara Federal de Casación Penal para intervenir ante los recursos dirigidos contra las sentencias dictadas por las cámaras federales de apelaciones.

En tales condiciones, concluyó que la Cámara en lo Penal Económico no es el tribunal superior de la causa a los efectos del recurso extraordinario federal.

