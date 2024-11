Mariano Closs bancó a los hinchas de River que critican a Miguel Borja

Distasio no creía que sean justos dado que es "un jugador que hizo 52 goles en 100 partidos", agregó. Allí Mariano Closs tomó la palabra.

La respuesta de Mariano Closs a Nicolás Distasio

"¿Sabés que pasa? La gente mama fútbol, como todos mamamos fútbol. ¿Por qué muchas veces son aplaudidos los jugadores que se tiran al piso y nosotros decimos: ´Mirá cómo venden humo, qué fenómeno´? Porque la gente compra eso, el futbolero compra eso y yo también", comenzó diciendo Mariano Closs.

"Pero la gente ve más allá. Ve un tipo sin sacrificio. Cuando el equipo lo necesita. Hay jugadores que cuando no hacen goles, la gente saca el tapón de la bañera, y dice: ´Ahora sí me libero, flaco, corré, meté´. Porque lo tapa cuando hace los goles. Hay jugadores que, si no hacen goles, tienen el permiso porque sacrifican desde otro lugar", continuó.

Mariano-Closs.webp

"¿Pero te parece que Borja tenga que ser el único silbado?", replicó Distasio.

Mariano Closs respondió. "Si es el único que no se sacrifica, probablemente sí. Porque cuando mi resultado no se está dando, y veo un jugador que está apático, la gente no es sonsa, ve futbol".

