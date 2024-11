Leyenda francesa destroza a Mbappé: "Mejorará porque no puede ser peor"

Thierry Henry elogió a Mascherano, Argentina y fue tajante sobre cantos racistas Thierry Henry, ex entrenador de la selección de Francia sub-23, destrozó a Kylian Mbappé.

El ex delantero de Barcelona, Thierry Henry, criticó duramente a Kylian Mbappé en el programa CBS Sports por su bajo rendimiento en el partido de Champions League ante Milan, pero por sobre todo por su falta de actitud. Comenzó diciendo: “¡Mira tú número 9! (gritando) Es Bellingham quien corre hacia la portería, no tu número 9. Sé que no es lo que le gusta hacer, pero tiene que entender ese deseo y contará”. Refiriéndose a que el francés no estaba ocupando su posición natural y eso no le gusta.