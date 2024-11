Scaloni, ¿Qué hizo Enzo Barrenechea para estar en la Selección Argentina?

image.png Enzo Barrenechea, con la remera de entrenamiento de Valencia, donde juega actualmente.

¿Hizo méritos suficientes para que Scaloni lo cite a la Selección Argentina?

La respuesta para el subtítulo anterior es no. No es un jugador que haya hecho méritos, entonces acá surge la duda, que es lo que analiza Lionel Scaloni para citarlo. Si analizamos la edad, no es menor de 20 años, como para que se justifique, tiene 23 años, para que se den una idea Julián Álvarez tiene 24. Es un distinto o un futbolista del cual se hable mucho, tampoco, inclusive Juventus lo descartó sin que debute en primera. ¿Entonces porque lo cita Scaloni?

Acá ya creemos que el DT de la Selección Argentina está abusando de sus laureles, nadie le va a discutir nada porque gana, pero cuando todo empiece a no ir del todo bien empezarán a decir que era arrogante, que vendía humo, que eso o lo otro, nosotros lo decimos ahora, cuando es difícil decirlo, cuando el entrenador gana, pero a pesar de eso lo pensamos y lo decimos.

A veces a ciertos entrenadores se les suben los humos y quieren descubrir la pólvora con este tipo de acciones, y después no se entienden otras como la de haberlo dejado afuera a Dybala de la Copa América con la gran temporada que había hecho. Además, otro de los puntos a analizar, ¿no hay un jugador en el fútbol argentino mejor o con mejor futuro que Barrenechea como para darle la posibilidad? Seguramente si el nacido en Villa María jugara en Belgrano de Córdoba no lo citaría. Entonces es hora de dejar de citar por citar solo porque juegan en Europa.

Veremos qué pasa a futuro, si el jugador nos tapa la boca o solo es uno más que pasó por el seleccionado de Scaloni, como ya hubo muchos casos, sobre todo con algunos sub-23 que jamás volvieron a ponerse la camiseta de la Selección Argentina.

