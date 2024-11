Escándalo en Paraguay: Tour VIP de diputados en USA, sin su bolsillo

"Me dicen que todo esto consiguió Juan Añazco (congresista". El Election Tour salió USD 1.800 cada uno, sin contar el pasaje", reveló la periodista Estela Ruiz Diaz.

El Tour Vip de los 15 diputados le obligó al Estado a desembolsar unos USD 1.500 por cada pasaje, USD 1.800 por cada viático y USD 900 por el paquete VIP Election Tour. En total el paseo habría costado G. 504.000.000.

Los congresistas disfrutaron estas horas de un paseo en crucero por el río Potomac, en el límite entre Maryland y Washington DC, en el que tuvieron una exclusiva cena y show.

“Disfruta de un exclusivo crucero por el río Potomac en la mañana del domingo, donde podrás deleitarte con un brunch mientras conocés a otros asistentes y compartes ideas en un ambiente relajado”, menciona el paquete turístico que tomaron los diputados colorados.

image.png Diputados se encuentran en Estados Unidos de América, como parte de un "tour privado" para "observar" las elecciones. Entre otros: Orlando Arévalo, Cristina Villalba, Virina Villanueva, Rodrigo Gamarra y Rocío Abed (todos ellos cartistas).

Los diputados cartistas que se dieron el lujo de vacacionar con dinero público son Cristina Villalba, Rocío Abed, Liz Acosta, Virina Villanueva, Johana Vega, Orlando Arévalo, César Cerini, Rodrigo Gamarra (todos HC), Juan Maciel (FR) y Édgar Olmedo (bancada B).

Tal Tour Vip en Estados Unidos, como lo apodó la prensa paraguaya, se suma a la autoasignación del seguro médico vip por valor de G. 1.200.000 y vales de combustibles por un monto de G. 5.000.000 mensuales por cada uno de los 125 legisladores (45 senadores y 80 diputados) que gozan los asambleístas.

Sin embargo, el diputado cartista Rodrigo Gamarra asegura que supuestamente pagó su viaje con su propio dinero. Seguramente sus dichos son para calmar las aguas ante una ciudadanía que se mostró molesta.

“Yo pagué mi pasaje completo. Ni un solo guaraní de la Cámara (Baja)... de mi, de mi bolsillo (pagué)”, sostuvo en conversación con Ñandutí.

Añadió que hizo ya una “reserva dos meses atrás”, aunque cayó en contradicción sobre el motivo del viaje.

“En mi caso vengo como una especie de turista, pero como observador internacional, que suelo viajar con una agencia que se dedica a hacer tour de elecciones. Yo, pues soy observador internacional acreditado en el Parlasur. He participado en varias elecciones y en este caso como es una elección muy importante, yo mismo tomé la decisión de venir”, acotó.

Gamarra expresó que el motivo de viaje “es para conocer a profundidad el sistema electoral de Estados Unidos” y adelantó que este martes "tenemos ya visita a los locales de votación, donde tenemos acreditación como observador internacional acreditada por los Estados Unidos”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AM_1080/status/1853784784528388374?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1853784784528388374%7Ctwgr%5Edefb0a9dfadcfa092b09099e46e735103f3c81a7%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.npy.com.py%2Fnoticias%2Fnacionales%2Fdiputados-hacen-tour-vip-en-eeuu-con-la-excusa-de-observar-las-elecciones&partner=&hide_thread=false "Pagué de mi bolsillo", dice el diputado Rodrigo Gamarra, aunque Raúl Latorre, alega que pagaron pasaje y viáticos a los 15 legisladores que viajaron a Estados Unidos.



"Me dicen que todo esto consiguió Juan Añazco. El Election Tour salió USD 1.800 cada uno, sin contar el… pic.twitter.com/v3Q7OfT2R3 — Monumental AM 1080 (@AM_1080) November 5, 2024

Sin embargo, el propio presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, admitió que el Congreso pagó todo, o sea, se usó plata del pueblo para que se vayan de paseo.

Lo cierto es que, pese a que no tener una invitación del gobierno de USA, los congresista cartistas fueron para participar a instancias de una organización denominada World Wide Elections (WWE).

La organización se encarga de realizar ponencias en el marco de las elecciones de Estados Unidos: "(WWE) nace como una iniciativa destinada a divulgar el conocimiento de los procesos electorales a nivel global, que constituyen la base de las democracias”.

No obstante, al no haber invitación formal de los Estados Unidos, este viaje no se puede catalogarse como oficial a los registros de la Cámara Baja, por lo que tampoco se dará como justificada la ausencia. Además los legisladores para vacaciones tienen los tres meses de receso parlamentario.

