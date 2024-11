El Gobierno de desmarca de Trump y anticipa reconocimiento a cualquier ganador

Consultado sobre quién se encargaría del saludo, dado el antecedente de que Milei no saludó a la mexicana Claudia Sheinbaum cuando ganó las elecciones en junio y fue la Cancillería la que emitió apenas un tuit para felicitar la presidenta electa, de extracción de izquierda, Adorni respondió: "no lo sabemos todavía, no hemos tomado ninguna decisión".

Al insistírsele sobre si será otra vez la Cancillería la encargada de ese mensaje o el propio Presidente, Adorni evitó responder y en cambio desvió la conversación sobre el medio que se utilizará.

"Por teléfono o por Whatsapp. Pueder ser que haya una videollamada. Yo creo que a la vieja usanza, por teléfono", dijo.

Y cerró: "Lo interesante es que se felicite a quien va a encarar como período como presidente en cualquier país, en este caso USA, por muchos años y desearle lo mejor a quien resulte vencedor".