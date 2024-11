Se entregó Ricardo Jaime y cumplirá la condena tras la rejas

La noticia se conoció en la semana en que la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas aplicadas al exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, a los empresarios Sergio Cirigliano y Roque Cirigliano y al maquinista Marcos Córdoba, entre otros.

Sin embargo, envió el expediente de Ricardo Jaime de vuelta a la Cámara de Casación para que defina sobre la condena, en busca de un doble conforme.

Ante el pedido de la Corte de que se dicte un nuevo fallo, el Tribunal Oral Federal 2 había entendido que "la condena ya no era ejecutable" y concedió así la libertad para el exfuncionario que hasta allí permanecía detenido en el penal de Ezeiza.

La Tragedia de Once

El accidente ferroviario conocido como la Tragedia de Once ocurrió en la mañana del miércoles 22 de febrero de 2012, cuando una formación de la línea Sarmiento que estaba arribando a la plataforma número 2 de la estación terminal de Once, no detuvo su marcha y embistió contra los paragolpes de contención, con un saldo de 52 personas fallecidas, entre ellas, una mujer embarazada.

En 2013, se elevó la causa a juicio oral con 28 procesados por lo delitos de "defraudación contra la administración pública" y "descarrilamiento culposo". Y el 29 de diciembre de 2015 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 2 dictó 21 condenas y 7 absoluciones.

