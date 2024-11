Mauricio Macri por Javier Milei: "Discrepo con patrullajes ideológicos pero hizo un milagro"

2-“Está opinado si el valor actual del dólar está bien donde está o se halla un poco sobrevaluado. Sin embargo, el rumbo de Milei es el correcto”.

3-“Yo le digo a Javier que le está ganando al mercado 10 a 1 pero que en la inversión nos están goleando, nos dan una paliza, el dinero no llega”.

4-“Debemos recuperar un modelo económico abierto pero la misma apertura la tenemos que tener en materia política. Los inversores de países poderosos tienen miedo por la situación institucional de este gobierno. Tenemos que reparar lo que se ha dañado, no regresar a las mismas viejas prácticas”. 4-“Debemos recuperar un modelo económico abierto pero la misma apertura la tenemos que tener en materia política. Los inversores de países poderosos tienen miedo por la situación institucional de este gobierno. Tenemos que reparar lo que se ha dañado, no regresar a las mismas viejas prácticas”.

5-“No necesitamos gente que compre bonos sino capitalistas que pongan fábricas y se queden 10 años para recuperar luego de una década lo gastado”.

6-“A esta altura, a un año de gobierno, nosotros teníamos 400 de riesgo país pero no alcanzó. Ahora que tienen un equilibrio macro económico deben mejorar la política”.

7-“Los nombramientos de jueces no deben generar debate, nos tienen que dar tranquilidad. Lo mismo para las designaciones en AFIP, la UIF, la SIDE o la Aduana. No podemos poner funcionarios que son discutidos”.

8-“Solamente en las Fuerzas de Seguridad y en la Cancillería se cumplen las órdenes a rajatabla. Si bien es cierto que deben sacarse los privilegios tampoco debemos crear una caza de brujas interna en la diplomacia”.

image.png

9-“¿Por qué no se desempolvan los pliegos para hacer autopistas con capitales privados. Fueron archivadas por Alberto Fernández pero ahora la gente se está matando en las rutas”.

10-Las rutas petroleras están colapsadas de camiones y colectivos. Necesitamos una mesa con empresarios para definir infraestructuras. Vaca muerta es el futuro pero Rincón de los Sauces también lo es y se halla a 200 kilómetros de Neuquén. Por su parte, Añelo tiene una distancia de 100 kilómetros con la capital provincial pero todos terminan yendo a dormir a Neuquén.

11-“Ya tendrían que estar cerradas las 43 empresas del Estado que pierden miles de millones de dólares por año. ¿Cómo puede ser que cerramos un año de gestión y no pudimos terminar con esas vacas sagradas que nos cuestan tan caro? Eso me pone loco” 11-“Ya tendrían que estar cerradas las 43 empresas del Estado que pierden miles de millones de dólares por año. ¿Cómo puede ser que cerramos un año de gestión y no pudimos terminar con esas vacas sagradas que nos cuestan tan caro? Eso me pone loco”

12-“Hay que terminar con Aerolíneas, desarmarla, cerrarla porque es inviable con estos sindicalistas. Hay que apoyar a las nuevas líneas aéreas que vendrán y le darán trabajo a los mecánicos, pilotos y azafatas que se desempeñaban en la línea de bandera. Nos robaron 10.000 millones de dólares. ¿Por qué siguen volando a nivel internacional si es el lugar donde más dinero pierde?”.

13-“Si la Argentina no se conecta, no crece. Estamos recièn llegando adonde Paraguay llegó en 2010: baja inflación y moneda estable. Eso significa que el partido recién empieza, acaban de cortar el pasto. No llegamos aún a ninguna parte”.

14-“Tenemos una agenda del siglo XX, los demás países están en otra cosa. Discuten sobre Inteligencia Artificial y futuro del trabajo”.

15-“El presidente tiene un eje con Estados Unidos e Israel. Eso está perfecto. También, una posición nueva con los chinos. Pero, con todo eso no alcanza. Hay que dar sensación de equipo. Milei nunca armó un equipo, no conoce esa estrategia. Son todos intentos individuales. Yo parezco el marciano que los critica”.

--------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Lizy Tagliani quedó en el centro de la tormenta y Marcela Tauro no se la dejó pasar

La nueva medida de Mercado Pago que genera preocupación entre los usuarios

El truco poco conocido para usar YouTube Music gratis

La estafa digital que se expande entre los beneficiarios de ANSES