La fiesta que preparan Javier Milei y los Caputo con banqueros, petroleros, mineros y cerealeras

milei-latamforum.jpg Javier Milei organiza con los Caputo una "fiesta" con empresarios para mostrar apoyo a su gestión.

Los motivos que Javier Milei busca celebrar

En cuanto a los motivos a los que buscan sacar jugo para la celebración, se encuentran las ventas en comercios minoristas, que crecieron 2,9% en octubre y mostraron la primera suba en casi dos años.

Uno de los relevamientos que celebró el Gobierno en las últimas horas fue el que realizó CAME en relación con las ventas minoristas pymes, que subieron 2,9% en octubre respecto del mismo mes de 2023 y 7,4% en comparación con septiembre.

De esta manera, habrían crecido por primera vez desde que asumió la presidencia Javier Milei y lograron romper la tendencia de 21 meses a la baja.

Sin embargo, en los primeros diez meses del año acumularon una caída de -13,2%, de acuerdo con los registros de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y el 51% de los empresarios consultados siguió manifestando que el principal obstáculo que enfrenta el sector es la falta de ventas.

"El Día de la Madre, la estabilidad de precios, las ofertas interesantes del mercado y las mayores opciones de financiamiento le devolvieron algo de dinamismo al consumo que venía con una caída sostenida", indicó CAME.

Las ventas del Día de la Madre cayeron para CAME y subieron para Fedecámaras Según CAME, el Día de la Madre devolvió algo de dinamismo al consumo que venía con una caída sostenida.

Como sea, en el Palacio de Hacienda entienden que la economía argentina sigue dando señales de optimismo, y octubre se perfila como un mes clave para seguir avanzando en el programa de gobierno.

La inflación de octubre también traería "buenos datos". Según las últimas mediciones de consultoras, en el décimo mes del año podría cerrar en torno al 2,8%, lo que no solo representa una disminución respecto al 3,5% registrado en septiembre, sino además la oportunidad de mostrar que "la administración de Javier Milei está empezando a cosechar los frutos de su programa económico".

La inflación, según consultoras privadas

PriceStats, dirigida por Alberto Cavallo, adelantó que la inflación de octubre apuntaba a una cifra inferior al 3%, con un 2,36% en los precios no regulados; ese recorte podría indicar que el número final sea un poco mayor pero de todos modos es un muy buen pronóstico.

EcoGo destacó que la inflación se encuentra alineada con el objetivo del Gobierno de acercarse a un número mensual del 2%. Las estimaciones de la consultora están en torno a un 2.8%.

La posibilidad de que el número de inflación del mes de octubre se ubique con un 2 por delante es un dato más que relevante, porque marca un acercamiento del nivel del crawling peg con la inflación y clave para avanzar en la meta de levantar el cepo cambiario.

Por su parte, equilibra proyectó un 3,1% y Analytica un 3,2%, una baja poco considerable aunque sí una mejora respecto del 3,5% del mes de septiembre.

Inflación El caso de alimentos es particular porque varias mediciones marcan un número por encima del nivel general y claro esto afecta directamente a los sectores más vulnerables.

El caso de alimentos es particular porque varias mediciones marcan un número por encima del nivel general y claro esto afecta directamente a los sectores más vulnerables por el impacto del aumento de precios en la Canasta Básica Alimentaria. Pero Javier Milei no festejará con estos sectores... El caso de alimentos es particular porque varias mediciones marcan un número por encima del nivel general y claro esto afecta directamente a los sectores más vulnerables por el impacto del aumento de precios en la Canasta Básica Alimentaria. Pero Javier Milei no festejará con estos sectores...

Para diciembre esperan que cambie la tendencia

Si bien las diferentes consultoras han coincidido en la tendencia a la baja de la inflación con ligeras variaciones en sus estimaciones, los economistas sostienen que los últimos meses del año son estacionalmente inflacionarios por lo que, si bien la tendencia es positiva, podría cambiar rápidamente. De allí que la celebración se apura para los últimos días de este mes.

Sobre octubre, hay consenso con que el IPC cerrará por debajo del 3,5% alcanzado en septiembre, un dato que el Gobierno espera que pueda influir positivamente en la imagen de gestión y en las expectativas económicas a futuro de los votantes. Cabe destacar que los informes de las consultoras de opinión pública detallan que si bien la inflación se eliminó del primer lugar en el top de las preocupaciones de los argentinos, sigue siendo una muy relevante...

Así el descenso de la inflación puede tener importantes implicaciones políticas para Javier Milei. En un contexto donde la economía ha sido un tema central en la agenda pública, la mejora en los índices de inflación podrían tener impacto en la aprobación popular y en la estabilidad política del Gobierno.

Sin embargo, el desafío sigue siendo grande...

Otras noticias de Urgente24

Kamala Harris vs. Donald Trump: Día difícil, impredecible por la Casa Blanca

Mauricio Macri por Javier Milei: "Discrepo con patrullajes ideológicos pero hizo un milagro"

Manuel Adorni: un vocero que no tira ni un título pero sus "entrevistadores" se lo festejan

Circula versión de que Petronas se va, ¿pero qué anticipa este gigante malasio?