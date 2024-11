"Milei no gobierna, es un fusible de los sectores de poder y del fantasma de Santiago Caputo"

"Es una anomalía y una irregularidad que una persona que toma las decisiones más importantes del Gobierno, y esto lo reconoce todo el mundo, no tenga ningún cargo formal.. Es una irregularidad que él no tenga un nombramiento y que no dé respuesta y que no tenga que rendir cuentas, ni por las cuestiones de corrupción, ni por las de transparencia, ni por la evolución de su patrimonio, y ni siquiera deba presentar la declaración jurada de bienes", argumentó el diputado.