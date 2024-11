Irán ya preparó un ataque contra Israel: Cuestión de tiempo para más sangre

Con tales ataques, el gobierno de Netanyahu logró dañar el Centro Espacial de Shahroud, ubicado en la provincia de Semnán, que pertenece a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).

El ministro de Defensa de Irán, Aziz Nasirzadé, condenó los ataques israelíes y citó la Carta de Naciones Unidas que le da "derecho" a un país a responder a cualquier violación de su espacio aéreo o cualquier "acto de agresión".

image.png Israel atacó objetivos militares iraníes la semana pasada, en represalia al ataque de misiles balísticos de Irán.

En tal planta iraní asediada por Israel se fabrican motores de cohetes de combustible sólido, que pueden usarse tanto en tecnología espacial como en misiles balísticos. Tambiés se producen misiles balísticos de medio alcance que podrían utilizarse para atacar territorio israelí.

Irán contribuye desde hace una década a financiar a los huties de Yemen, la Hezbollah y Hamás, entre otras milicias yihadistas del Golfo, con proyectiles no guiados Fajr-3 y Fajr-5, drones de largo alcance Ababil-2 y espías Yasir que pueden permanecer hasta 24 horas de vuelo a 6.000 metros, como reveló Urgente24.

Ataque de Irán programado: Israel enciende las alarmas

El ayatolá Alí Jameneí ante el Consejo Supremo de Seguridad Nacional le dijo a su pueblo persa que en cualquier momento van a atacar a Israel en solidaridad con la lucha Palestina, por el asedio israelí al Líbano y tras los misiles de la última semana a sus instalaciones militares.

La maldad del régimen sionista [cometida] hace 2 noches no debe ser magnificada ni menospreciada La maldad del régimen sionista [cometida] hace 2 noches no debe ser magnificada ni menospreciada

image.png El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí | Majid Saeedi / Gettyimages.ru

El diario The New York Times confirmó que ello no es sólo una habladuría, ya que dialogó con tres funcionarios iraníes familiarizados con el asunto, que hablaron con el medio bajo condición de anonimato y le anticiparon que es cierto.

Las fuentes explicaron que Jameneí decidió un contraataque en respuesta al bombardeo israelí de la semana pasada tras revisar un informe que detallaba los daños infringidos a "las capacidades de producción de misiles y los sistemas de defensa aérea de Irán en torno a Teherán, la infraestructura energética crítica y un puerto principal en el sur". También murieron en esos atentados altos mandos iraníes.

Ante ello, el líder supremo de Irán, según las fuentes de The New York Times, dijo que los daños "eran demasiado grandes para ignorarlos" y que "no responder significaría admitir la derrota".

El régimen sionista cometió un error y calculó mal respecto a Irán. Le haremos entender qué poder, capacidad, iniciativa y voluntad tiene la nación iraní (ayatolá) El régimen sionista cometió un error y calculó mal respecto a Irán. Le haremos entender qué poder, capacidad, iniciativa y voluntad tiene la nación iraní (ayatolá)

