ESPN: Duro graph contra Marcelo Gallardo en el programa de Alina Moine

Una vez finalizado el encuentro ante Defensa y Justicia del pasado viernes 25 de octubre, el Muñeco había declarado respecto a Claudio Echeverri y Franco Mastantuono "¿Darle la responsabilidad a dos chicos? De ninguna manera. ¿A un chico de 17 años y otro de 18 recién cumplidos? Conmigo no. No son los salvadores. No lo voy a hacer si no siento que están preparados".