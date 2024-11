"Aceite espacial": Hong Kong lucha contra una peligrosa nueva droga

Dicho medicamento es metabolizado principalmente en el hígado y eliminado por la orina. Su rango de acción es corto y no se permiten tratamientos de larga duración por diversos efectos secundarios.

En muchos casos, el etomidato provoca amnesia, generando vacíos de memoria en los pacientes. Su aplicación intravenosa es especialmente dolorosa, y por lo general es utilizada en pacientes cardíacos por su baja afección a ese nivel en comparación con otros anestésicos.

En caso de que el etomidato ingrese a la lista de fármacos peligrosos, la ley de Hong Kong pasaría a penar su tenencia con hasta 7 años de prisión. Mientras que el tráfico o la importación ilegal de dicha sustancia será pasible de una pena máxima de cadena perpetua.

