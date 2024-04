Fentanilo: USA acusó a China de incumplir acuerdo y alimentar la epidemia

“El comercio ilícito mundial de fentanilo ha enriquecido a la propia China, ha fortalecido sus activos del crimen organizado mediante un lucrativo lavado de dinero y ha ofrecido a las élites chinas un medio para mover una cierta cantidad de su capital al exterior”.

La presentación también acusó de que Pekín subsidia dos precursores del fentanilo utilizados por los cárteles de la droga: NPP y ANPP.

De acuerdo a USA, China ofrece incentivos económicos a empresas para fabricar materiales y precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo, siempre que estas ventas se realicen fuera de su país.

Además, el informe señaló que el régimen chino ayuda a los fabricantes a evadir investigaciones de las autoridades yankees a reinventarse para que sus actividades sean aún más difíciles de detectar.

Incluso Raja Krishnamoorthi, principal demócrata de la comisión, agregó que existen empresas chinas que venden estos opiáceos sintéticos en sus sitios web calificando la situación de “inaceptable”.

Por su parte, el presidente de la Comisión, el republicano Mike Gallagher, declaró que “a través de sus acciones, el Partido Comunista Chino nos está diciendo que quiere que entre más fentanilo en nuestro país… quiere el caos y la devastación que ha provocado la epidemia”.

image.png Solamente en el año 2022 hubo 73.654 muertes por sobredosis de fentanilo en USA.

El propio informe solicitó al Congreso facultades para que el presidente Joe Biden sancione a los actores implicados en esta cadena, que imponga condenas financieras a los infractores y convocar un grupo de trabajo sobre opioides,

“No podemos contar con la buena voluntad de China”, concluyeron en la comisión.

En el acuerdo del año pasado China se comprometió a perseguir directamente a empresas químicas específicas que fabrican precursores de fentanilo.

Estados Unidos entiende que China provee precursores químicos a los carteles narcos en México que utilizan para producir el fentanilo y luego vender de manera ilegal en Estados Unidos imitando medicamentos como el Adderall o el Xanax.

La compañía Wuhan Shuokang Biological Techology Co Ltd y Syuzhou Xiaoli Pharmatech Co., Ltd (SXPC) son las empresas sancionadas debido al envío de 25 kilogramos de N-BOC-4-Piperidona, un químico precursor de fentanilo a Guadalajara, México con un destino final a Sinaloa.

La producción del opioide fentanilo, es una de las principales causas de sobredosis de drogas en Estados Unidos. USA, es el principal consumidor mundial de esa droga, opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína, y 100 veces más que la morfina.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AlertaMundoNews/status/1662606237748404228?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1662606237748404228%7Ctwgr%5Eab3efe380572c72f4e889e572ed0f67a2583a5a2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmundo%2Fpesadilla-homeless-y-zombies-bastion-campana-usa-2024-n560610&partner=&hide_thread=false | Philadelphia, Estados Unidos.



Imágenes horribles muestran el efecto devastador de las drogas “tranquilizantes” entre los adictos en Philadelphia.



El vecindario de Kensington, famoso por su mercado de drogas al aire libre, se ve completamente repleto de usuarios de drogas… pic.twitter.com/6hFGPNSf6J — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 27, 2023

Según un estudio del Washington Post, la sobredosis por fentanilo fue la principal causa de muerte en estadounidenses de entre 18 y 49 años en 2022. Solamente en el año 2022 hubo 73.654 muertes por sobredosis de fentanilo en USA. Se ha convertido en un grave problema de salud pública en Estados Unidos.

Las muertes y “zombies” por el fentanilo han batido récords en Nueva York y Filadelfia. Muchos homeless se convierten en zombies por su adicción. El número de drogadictos es tal que conforman vecindarios enteros de Zombies. En las redes circularon videos de personas inmóviles, con la mirada perdida y algunas babeando en el suelo.

Días atrás, en diálogo con Infobae, la general Laura J. Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, mostró preocupación por la creciente presencia de fentanilo en América Latina que “podría convertirse en epidemia, tal como sucede en territorio norteamericano”.

