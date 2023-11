Pacto de China y USA contra la epidemia del fentanilo

China acordó con el presidente de USA Joe Biden tomar medidas energéticas contra las empresas que exportan productos químicos para fabricar el opioide sintético fentanilo, que se cobra más de 100.000 vidas al año en Estados Unidos, las cuales serían anunciadas en el marco de la cumbre Apec (Cooperación Económica Asia-Pacífico) en San Francisco. La información la revelaron este lunes los medios Bloomberg y The Financial Times tras dialogar off the record con fuentes diplomáticas de alto rango.