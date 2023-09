Xilacina + Fentanilo provoca un desastre en USA

La Administración Biden asume las consecuencias del creciente uso de fentanilo mezclado con xilacina: muertes por sobredosis por 'tranq dope'.

El objetivo es reducir 15% en 2 años las muertes por sobredosis de 'tranq dope'.

"Nuestro objetivo es sacar el fentanilo combinado con xilacina de nuestras calles y de nuestras comunidades", prometió en junio 2023 Neera Tanden, asesora de política interna de la Casa Blanca.

El plan incluye realizar pruebas a las personas que han sufrido una sobredosis y también realizar pruebas de xilacina para tener una idea más clara de cuán extendido está el tranquilizante en USA: todavía hay escasa información en jurisdicción de las autoridades sanitarias.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que el porcentaje de sobredosis mortales de opioides + xilacina había aumentado 276% en los últimos años, del 2,9% al 10,9% desde enero de 2019 hasta junio de 2022.

Un informe de 2022 de la DEA encontró que las muertes por sobredosis de xilacina habían aumentado 1.127% entre 2020 y 2021. En 2021, al menos 3.000 personas murieron por sobredosis de esta sustancia: la cifra se había más que cuadruplicado respecto a 2020 y 35 veces desde 2018. La DEA enfatiza que estas estadísticas pueden estar subestimadas.

Por sobredosis de fentanilo y otros opioides mueren más de 70.000 personas cada año en USA. En accidentes de tráfico en 2021, a modo de comparación, fallecieron 43.000 personas. Pero eso que está llegando puede ser peor y por ese motivo la agitación.

Una de las razones del aumento es que ahora los investigadores buscan específicamente la xilacina en las muertes por sobredosis.

Si bien el fentanilo puede causar fácilmente una sobredosis mortal, la axilacina ralentiza aún más la respiración y puede provocar heridas dolorosas, abiertas y desfigurantes en el cuerpo del usuario.

El plan de la Casa Blanca incluye intentar impedir que la xilacina ingrese al suministro de medicamentos. La xilacina proviene de proveedores online en el extranjero, incluidos Puerto Rico, México y China, y se mezcla con medicamentos en USA.

La Administración explora incluir a la xilazina dentro del alcance de la Ley de Sustancias Controladas, "al mismo tiempo que se mantiene el suministro legítimo de xilacina en la medicina veterinaria", según el plan en esbozo.

Benzo Dope and Tranq: The Next Wave of the Overdose Crisis