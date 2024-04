A 13 años del estreno de Juego de Tronos por HBO: La serie que cambio la historia de la TV

Mi primer acercamiento a Juego de Tronos: Corría el año 2011 y yo todavía iba a la escuela. Si no me equivoco, aunque mi memoria es mala, estaba en cuarto año de secundaria cuando vi aquella gigantografía de HBO con un guerrero medieval. La espada relucía, cromada, poderosa, y me llamó mucho más la atención que el protagonista. Aunque pronto lo reconocí "¿Che, ese no es el actor de Boromir de El Señor de los Anillos?".