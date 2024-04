Senado: ¿A qué están jugando La Libertad Avanza y el PRO?

taquigrafica-senado-dietas.jpg Versión taquigráfica donde se reproduce el tratamiento de los aumentos en las dietas de los senadores.

No es un dato menor que el senador de La Libertad Avanza Bruno Olivera firmó el proyecto que disponía el aumento en las dietas. Quizás creyó que no se conocería ese texto o quizás no leyó lo que firmaba (lo cual en sí mismo es gravísimo). Más allá de que puso la firma, Olivera luego se cuidó de no levantar la mano en el recinto durante la votación, al igual que sus compañeros de bloque, para no quedar 'pegados'. Pero genera muchas dudas el argumento libertario y del PRO acerca de de que desconocían el proyecto.