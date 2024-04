Además del aumento, los senadores se aprobaron un aguinaldo (13 dietas)

Los senadores cobran dietas parlamentarias, no son trabajadores convencionales. Por ese motivo ellos no cobran el 13er. salario anual obligatorio conocido como aguinaldo. Sin embargo, en su autoaumento establecieron 13 dietas, no 12, con lo cual se asignaron 1 dieta complementaria que fungirá tal como si fuese un aguinaldo. El dato fue muy llamativo, en especial en Diputados.