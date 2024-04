Esteban Trebucq estalló contra Victoria Villarruel y el Senado: "¡Caraduras!"

El hecho se produjo en el momento en que el conductor de La Cornisa entro al estudio y al enterarse que su colega debía retirarse rápidamente por un asunto personal se mostró molesto.

Embed - Trebucq explotó contra Luis Majul en vivo y abandonó el programa furioso: “No me hagás caras”

Eso fue lo que provocó la euforia del periodista que antes de retirarse del lugar arremetió visiblemente enojado: “Bueno no hagas caras Majul, me tengo que ir. Chau”. Acto seguido se sacó los auriculares y se marchó.

Yanina Latorre en LAM habló al respecto del conflicto y brindó más detalles del episodio. “Trebucq se va muy apurado o no hace el pase porque esta con un tema familiar del que no me voy a meter porque es delicado”, manifestó. Y posteriormente reveló: “Majul tiene un tema que todo se le tiene que avisar”.

-------

Más contenido en Urgente24:

Santiago Cúneo y un sombrío mensaje para Milei: "Si hablo, termina el Gobierno"

Perfil también demanda a Milei y la denuncia de Jorge Lanata recayó en Lijo

Caliente cruce en El Trece: Barbieri y Mazzocco sacaron 'trapitos al sol'