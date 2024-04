Dos senadores radicales piden formalmente no recibir el aumento de dietas

Ridículos senadores Mariana Juri y Rodolfo Suarez: Un aumento de dietas (no es salario) aprobado no es para unos sí y otros no. Juri y Suárez saben que la Secretaría Administrativa les liquidará con aumento porque no se discrimina. Pero hicieron una manifestación de rechazo inútil y falsa. Mejor hubiera sido que en el recinto exigieran el voto electrónico y no a mano alzada.