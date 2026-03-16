El otro debate del Senado: Asesores familiares, cargos políticos y sueldos millonarios

El ranking de asesores y cargos políticos

El jefe del bloque justicialista, José Mayans, figura entre los legisladores con mayor cantidad de personal. Actualmente cuenta con 30 empleados en su despacho, entre ellos Celina Mayans, quien mantiene un vínculo familiar con el senador y trabaja en el Congreso desde 2023.

Pero el caso del formoseño no es el único que generó comentarios. El exgobernador chaqueño Jorge Capitanich también designó a su hija María Guillermina Capitanich en su equipo con la categoría más alta dentro de la escala salarial.

Ante las críticas, el senador defendió la decisión: aseguró que su hija cuenta con “idoneidad y competencia” para el cargo. Además, comparó la situación con otros casos dentro de la política, como la designación de Karina Milei como secretaria general de la Presidencia.

Capitanich también incorporó a Guillermo Pérez Cuevas, exfuncionario del Instituto del Deporte de Chaco, quien al igual que su hija tiene categoría A1, la más alta dentro del escalafón legislativo.

En otros despachos también aparecen vínculos familiares. El senador pampeano Daniel Bensusán designó en 2023 a Paula Bensusán Cosci, integrante de la planta permanente, cuyo parentesco con el legislador no fue confirmado oficialmente aunque se especula que sería su sobrina.

Linajes políticos en el Senado

La presencia de familias políticas en el Congreso tampoco es nueva. Uno de los casos más conocidos es el de los Menem, una dinastía con décadas de presencia en el Parlamento.

Actualmente, Carola Fabiana Menem, prima de Martín y “Lule” Menem, forma parte del equipo del senador libertario Juan Carlos Pagotto, quien además designó a su hijo Juan María Pagotto dentro de su despacho.

Otros apellidos históricos también aparecen en la estructura legislativa. El senador sanjuanino Sergio Uñac tiene entre sus asesores a su hermano Rubén Uñac, con la categoría salarial más alta, y a Leonardo Gioja, sobrino del exgobernador José Luis Gioja.

Dentro del peronismo, algunos despachos también presentan equipos numerosos. El riojano Fernando Rejal cuenta con 36 asesores, mientras que el puntano Fernando Salino tiene entre su personal a María Laura Cuffini Rodríguez Saá, sobrina de Adolfo y Alberto Rodríguez Saá.

Casos polémicos en el oficialismo

Dentro del oficialismo libertario también hubo situaciones que generaron controversia. Una de las más comentadas fue la de la senadora Vilma Bedia, quien llegó a designar en su despacho a seis familiares, entre ellos dos hijos, tres hermanos y una cuñada.

Posteriormente realizó cambios en su equipo y mantuvo únicamente a uno de sus hijos dentro del plantel.

Otro episodio reciente involucró al senador chaqueño Juan Cruz Godoy, quien designó entre sus colaboradores a un electricista denunciado por “abuso sexual agravado por el vínculo”. Aunque desde su entorno afirmaron que ya no forma parte del equipo, el nombre del empleado todavía figura en los registros públicos del Senado.

Un debate (y escándalo) recurrente

Los nombramientos de asesores siempre generaron discusiones en el Congreso, donde los distintos bloques defienden la autonomía de cada legislador para conformar su equipo de trabajo.

En los últimos meses, la vicepresidenta Victoria Villarruel avanzó con un proceso de reducción del personal del Senado, que incluyó recortes y programas de retiros voluntarios.

Sin embargo, ese plan también generó cuestionamientos internos, tanto por los acuerdos alcanzados con distintos sectores políticos como por el mecanismo utilizado para implementar las desvinculaciones.

Mientras tanto, en medio del debate por las dietas y el gasto del Congreso, la composición de los equipos de asesores vuelve a convertirse en uno de los temas más sensibles dentro del Senado, donde los vínculos familiares y políticos continúan alimentando la polémica.

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