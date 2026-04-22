El Gobierno nacional formalizó el miércoles el envío al Senado del proyecto de reforma electoral, iniciativa de alto impacto político que busca rediseñar reglas clave del sistema argentino. El texto, de 79 artículos, propone: Eliminación de las PASO, introduce cambios profundos en el financiamiento partidario e incorpora la figura de Ficha Limpia, entre otros puntos sensibles.
NO PARECE FÁCIL
Reforma electoral en el Senado: Puntos claves que espera ganar el oficialismo
Javier Milei envió al Senado un proyecto para eliminar las PASO, cambiar financiamiento y aplicar Ficha Limpia, pero hay más; seguinos hasta el final.
Senado punto de negociación
La decisión de que el proyecto ingrese por el Senado no es menor: responde a la necesidad del oficialismo de construir acuerdos con los gobernadores, actores clave para la viabilidad de la reforma. En ese plano, la discusión no será técnica sino eminentemente política, con un telón de fondo marcado por las aspiraciones de poder territorial y eventuales reformas en espejo a nivel provincial.
Ejes centrales: Fin de las PASO y rediseño del sistema
Uno de los pilares del proyecto es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El Ejecutivo sostiene que se trata de un mecanismo “costoso e ineficiente”, que en 2023 demandó $45.000 millones sin resolver internas relevantes.
La propuesta devuelve a los partidos la potestad exclusiva de definir sus candidaturas, eliminando la intervención estatal y el financiamiento público de esos procesos. El argumento oficial: reducir el gasto y reforzar la autonomía partidaria.
Ficha limpia Barrera para condenados
El texto incorpora la denominada Ficha Limpia, que impedirá ser candidatos o ejercer cargos públicos a quienes tengan condena en segunda instancia por delitos dolosos. La medida también alcanza a autoridades partidarias y se extenderá a delitos graves como violaciones a los derechos humanos o crímenes de guerra.
El registro estará bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral y regirá hasta la revocación de la condena o el cumplimiento de la pena.
Requisitos para los partidos
La reforma endurece las condiciones para la creación y el sostenimiento de partidos políticos. Se elevan los pisos de afiliación y representación, con el objetivo de eliminar los denominados “sellos de goma”.
Puntos clave:
- Exigirá un mínimo de afiliados equivalente al 0,5% del padrón distrital.
- Para reconocimiento nacional, se requerirá presencia en al menos 10 distritos.
- Establecen causales estrictas de caducidad, como no participar en elecciones o no alcanzar umbrales mínimos de votos.
Financiamiento: Más control, menos opacidad
El Gobierno apunta a uno de los núcleos más cuestionados del sistema: el financiamiento de la política. Según el diagnóstico oficial, solo el 10% del dinero de campaña está registrado.
El proyecto:
- Habilita aportes privados regulados y trazables.
- Prohíbe donaciones anónimas y de actores sensibles (concesionarias, sindicatos, extranjeros).
- Establece una única cuenta bancaria por distrito bajo control judicial.
- Obliga a detallar gastos, incluyendo publicidad digital.
Cambia el esquema de fondos públicos: 20% se distribuirá de forma igualitaria y el 80% restante según resultados electorales previos.
Boleta única (papel) y cambios en campaña
Se incorpora la boleta única en papel para todos los cargos nacionales, una modificación estructural en la mecánica de votación.
Además:
- La campaña comenzará 60 días antes de la elección.
- Prohíben actos de gobierno con impacto electoral en los 25 días previos.
- Establecen sanciones económicas por incumplimientos.
Otros puntos sensibles
El proyecto introduce cambios adicionales:
- No será obligatorio el debate presidencial.
- Prohíbe la doble candidatura.
- Exige paridad de género en listas con sistema de alternancia.
- Suspende la elección directa de parlamentarios del Mercosur hasta unificar calendario regional.
Cambio de arquitectura con final abierto
Más allá del contenido técnico, la reforma implica un rediseño integral del sistema electoral argentino. El desafío del oficialismo será político: Conseguir los votos en un Congreso fragmentado y con gobernadores que buscarán garantías propias.
Desde la Casa Rosada sintetizan el espíritu del proyecto en una frase: “abaratar la política, transparentarla y devolverle representación real”. La discusión recién empieza.
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