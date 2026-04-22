"Hay una recuperación de la UCR y el PRO, lo que indicaría una ruptura en la base de Milei"

En esta línea, Gustavo Córdoba, director de la firma, señaló que hay un regreso de votantes del PRO y la UCR a su pertenencia partidaria original tras haber migrado a LLA.

"El PRO y la UCR, como marcas partidarias, venían midiendo 1-2 puntos en el apogeo de Milei y LLA. Desde el mes pasado venimos registrando una recuperación del branding partidario tanto del PRO como del radicalismo", sostuvo Córdoba en diálogo con el canal LN+.

Detalló que "la UCR pasó de 1 a 6 puntos y el PRO de 2 a 7" de intención de voto.

"Esto puede ser un indicio de que hay un ruptura en el votante de Milei", estimó. "Se están corriendo a su lugar de origen viendo que el gobierno de Milei no los representaba acabadamente", añadió.

En este sentido, la encuesta de abril de Zuban-Córdoba muestra que sólo un 30% de los consultados está de acuerdo con que LLA sume a la UCR y el PRO en un frente que busque la reelección del Presidente.

En cambio, casi el 40% rechaza esa posibilidad, mientras que otro 30% se manifiesta indeciso.

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Lo político antes que la gestión

Al examinar los detalles de la encuesta, se encuentra que entre quienes optan por votar la reelección del Presidente (29,4), cerca del 70% lo hace por elementos políticos: la confianza en su liderazgo (47%) y el rechazo a la "alternativa peronista" (21,6).

La gestión aparece más atrás, con el 20% de los consultados que manifiestan como razón de apoyo las políticas del gobierno libertario.

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Mala gestión, decepción y corrupción

Por el contrario, la percepción de una mala gestión es el principal incentivo entre los que rechazan una eventual reelección de Milei.

Le sigue un 24,7% de quienes responden "promesas incumplidas" como motivo, lo que se podría definir como un sector decepcionado o desencantado.

Los casos de corrupción aparecen como el 3er elemento de peso, siendo relevante para no preferir un 2do mandato de Milei para el 21,5% de los encuestados.

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Uno de esos casos es el que tiene como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La reaparición de Adorni en redes sociales con tono chicanero fue evaluado de forma negativa por Córdoba por su impacto en la imagen del Goboerno.

"Encima se hace el pícaro. Adorni tiene una actitud que poco colabora con los fines del Gobierno", dijo.

Y agregó: "Hay un problema adicional: cuando sos el centro del problema no podés el portavoz de tu propia crisis, y Adorni lo quiso hacer, y le salió horrible".

En esa línea, el consultor opinón que el Gobierno "no termina de entender el contexto en el que se mueve" y pretende sostener al jefe de Gabinete.

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