YPF informó avances en la venta de Metrogas: 13 interesados

Esto último es clave, según recuerda Bloomberg, ya que la Secretaría de Energía de la Nación aún no resolvió sobre la concesión de Metrogas, que concluye en 2027 tras treinta años de operación. Una renovación de esa licencia sería relevante para que se concrete la venta.

"A la fecha, no se ha adoptado decisión alguna ni se han celebrado acuerdos vinculantes", aclara.

Los 3 pesos 'pesados' que van por Metrogas

Si bien hay confidencialidad y hermetismo, ha trascendido que tres pesos pesados querrían quedarse con Metrogas: José Luis Manzano, Central Puerto y Neuss Capital -este último sorprendió a todos con un aliado de Abu Dhabi-.

Tal como informó Urgente24, el objetivo de Horacio Marín es caja para el shale en Vaca Muerta.

Según el medio EnergíaON, el 70% de Metrogas -que abastece a más de 2,4 millones de usuarios en CABA y el Gran Buenos Aires- tiene tres grandes competidores, pero uno de ellos acaba de cambiar la dinámica de la pulseada con un giro geopolítico: la gran novedad que sacudió los despachos del sector energético es el músculo financiero que exhibió Neuss Capital.

Los hermanos Germán, Patricio y Juan Neuss no vienen solos: cerraron filas con Mubadala Capital, el brazo inversor del fondo soberano de los Emiratos Árabes Unidos, y sumaron a la española SIA Capital (de Javier López Madrid).

La entrada de los emiratíes no es un dato menor: en un mercado argentino donde el capital extranjero suele ser esquivo, el desembarco de un fondo de Medio Oriente le da a la propuesta de los Neuss una ventaja competitiva difícil de ignorar en términos de liquidez y respaldo internacional.

Del otro lado, la competencia es local y con mucho "kilómetro" en el sector:

Andina PLC: El vehículo de José Luis Manzano . El ex ministro, que juega fuerte en Edenor y el litio, busca cerrar el círculo energético con la distribución de gas.

El vehículo de . El ex ministro, que juega fuerte en Edenor y el litio, busca cerrar el círculo energético con la distribución de gas. Central Puerto: El gigante de la generación eléctrica. Con Guillermo Reca a la cabeza y los apellidos Miguens-Bemberg y Escasany detrás, representan al establishment energético más puro. Apuestan a la sinergia total entre luz y gas.

Por qué YPF quiere desprenderse de Metrogas

YPF necesita desprenderse de activos "no core" para financiar su ambicioso plan de exportación de GNL. Además, Metrogas arrastra el estigma de las tarifas congeladas durante años, aunque el nuevo horizonte de actualizaciones mensuales que impulsa el Gobierno de Javier Milei vuelve a convertir a la distribuidora en una "vaca lechera" atractiva para quienes miran el largo plazo.

Habrá que esperar para saber si el control de las hornallas porteñas queda en manos del know-how local o si se impone la billetera de los petrodólares...

Con la venta de Metrogas, YPF busca obtener más de US$700 millones, que seguramente serán redirigidos a los proyectos que la estatal opera en Vaca Muerta.

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