YPF entra en la recta final para desprenderse de la mayor distribuidora de gas del país. En el ring, tres pesos pesados: José Luis Manzano, Central Puerto y Neuss Capital que sorprendió a todos con un aliado de Abu Dhabi. El objetivo de Marín (YPF) es caja para el shale en Vaca Muerta.
METROGAS CAMBIARÁ DE MANOS
YPF acelera el "Plan Vaca Muerta" y los Neuss sacan la billetera árabe
Hay varios intersados en quedase con Metrogas pero la pulseada dispara una incognita sin resolver ¿Quién se quedará con la mayor distribuidora de gas del país?.
YPF no pierde el tiempo. Bajo la premisa de concentrar cada dólar en el desarrollo de Vaca Muerta, la conducción de la petrolera que lidera Horacio Marín puso quinta a fondo para salir de Metrogas. No es solo una cuestión de "foco estratégico" (el eufemismo corporativo para decir que necesitan la plata); es también un corset regulatorio: la ley prohíbe que una productora controle una distribuidora.
El proceso, piloteado por el Citibank, entró en su fase de definiciones. Según el medio, EnergíaON el 70% de la compañía —que abastece a más de 2,4 millones de cliebntes en CABA y el Gran Buenos Aires— tiene tres grandes, pero uno de ellos acaba de cambiar la dinámica de la pulseada con un giro geopolítico.
"Power Arab" de los Neuss
La gran novedad que sacudió los despachos del sector energético es el músculo financiero que exhibió Neuss Capital. Los hermanos Germán, Patricio y Juan Neuss no vienen solos: cerraron filas con Mubadala Capital, el brazo inversor del fondo soberano de los Emiratos Árabes Unidos, y sumaron a la española SIA Capital (de Javier López Madrid).
La entrada de los emiratíes no es un dato menor: en un mercado argentino donde el capital extranjero suele ser esquivo, el desembarco de un fondo de Medio Oriente le da a la propuesta de los Neuss una ventaja competitiva difícil de ignorar en términos de liquidez y respaldo internacional.
Otros aspirantes: José Luis Manzano vs. el círculo rojo
Del otro lado, la competencia es local y con mucho "kilómetro" en el sector:
Andina PLC: El vehículo de José Luis Manzano. El ex ministro, que juega fuerte en Edenor y el litio, busca cerrar el círculo energético con la distribución de gas.
Central Puerto: El gigante de la generación eléctrica. Con Guillermo Reca a la cabeza y los apellidos Miguens-Bemberg y Escasany detrás, representan al establishment energético más puro. Apuestan a la sinergia total entre luz y gas.
¿Por qué ahora?
YPF necesita desprenderse de activos "no core" para financiar su ambicioso plan de exportación de GNL. Además, Metrogas arrastra el estigma de las tarifas congeladas durante años, aunque el nuevo horizonte de actualizaciones mensuales que impulsa el Gobierno de Javier Milei vuelve a convertir a la distribuidora en una "vaca lechera" atractiva para quienes miran el largo plazo.
En las próximas ocho semanas se sabrá si el control de las hornallas porteñas queda en manos del know-how local o si se impone la billetera de los petrodólares. ¡Señores, hagan sus apuestas!
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