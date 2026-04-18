YPF acelera el "Plan Vaca Muerta" y los Neuss sacan la billetera árabe

Manzano energia.webp José Luis Manzano pugna por quedarse con Metrogas

Otros aspirantes: José Luis Manzano vs. el círculo rojo

Del otro lado, la competencia es local y con mucho "kilómetro" en el sector:

Andina PLC: El vehículo de José Luis Manzano. El ex ministro, que juega fuerte en Edenor y el litio, busca cerrar el círculo energético con la distribución de gas.

Central Puerto: El gigante de la generación eléctrica. Con Guillermo Reca a la cabeza y los apellidos Miguens-Bemberg y Escasany detrás, representan al establishment energético más puro. Apuestan a la sinergia total entre luz y gas.

¿Por qué ahora?

YPF necesita desprenderse de activos "no core" para financiar su ambicioso plan de exportación de GNL. Además, Metrogas arrastra el estigma de las tarifas congeladas durante años, aunque el nuevo horizonte de actualizaciones mensuales que impulsa el Gobierno de Javier Milei vuelve a convertir a la distribuidora en una "vaca lechera" atractiva para quienes miran el largo plazo.

En las próximas ocho semanas se sabrá si el control de las hornallas porteñas queda en manos del know-how local o si se impone la billetera de los petrodólares. ¡Señores, hagan sus apuestas!

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