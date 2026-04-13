Central Puerto expande sus negocios e incursiona en Vaca Muerta

Además, las perspectivas macroeconómicas refuerzan el atractivo del sector. Proyecciones recientes indican que el desarrollo de este yacimiento podría llevar el superávit energético argentino a niveles récord, impulsado por mayores exportaciones de crudo y gas,según publicó Reuters.

En ese escenario, el ingreso de nuevos jugadores —como Central Puerto— refleja una creciente competencia por posicionarse en un negocio con alto potencial de generación de divisas.

El desembarco también dialoga con un ciclo activo de fusiones y adquisiciones en el sector energético. Operaciones recientes, como la venta de activos de empresas internacionales o la expansión de compañías locales, evidencian un mercado en plena reconfiguración, donde los activos en Vaca Muerta ganan protagonismo estratégico.

La apuesta de Central Puerto

La necesidad de diversificación es clave frente a un negocio eléctrico que enfrenta desafíos regulatorios y de rentabilidad. Además, la oportunidad de capturar valor en un segmento con perspectivas de crecimiento sostenido, apalancado en la demanda global de energía y en la mejora de la competitividad local impulsó la oferta.

Sin embargo, el ingreso al negocio petrolero no está exento de riesgos. La explotación en Vaca Muerta requiere fuertes inversiones, infraestructura y acceso a financiamiento, además de estar sujeta a la volatilidad de los precios internacionales del crudo. A esto se suman desafíos logísticos y regulatorios que aún condicionan el desarrollo pleno del yacimiento.

Aun así, la apuesta parece alineada con un cambio de época en la matriz productiva argentina. La energía, y en particular los hidrocarburos no convencionales, emergen como un vector central para estabilizar la macroeconomía, generar exportaciones y atraer inversiones.

La incursión de Central Puerto en el negocio petrolero no solo redefine su perfil corporativo, sino que también confirma la consolidación de Vaca Muerta como el nuevo corazón energético del país y como un terreno clave en la disputa por el futuro económico argentino.

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