El desarrollo de Vaca Muerta atraviesa una nueva etapa de expansión impulsada por cambios regulatorios y un contexto internacional favorable. En este escenario, la petrolera Phoenix Global Resources Plc, respaldada por la comercializadora Mercuria Energy Group Ltd., avanza con un ambicioso plan de inversión por US$6.000 millones que busca consolidar su posición en el yacimiento no convencional.
RIGI
Lluvia de dólares en Vaca Muerta: apuestan US$6.000 millones
Petroleras aceleran inversiones récord en Vaca Muerta, mientras el boom del crudo pone a Argentina en el radar global.
El proyecto será presentado en los próximos días, según informó Bloomberg, en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Según explicó el CEO de Phoenix, Pablo Bizzotto, el programa no solo mejora la rentabilidad mediante beneficios fiscales, sino que también envía una señal de previsibilidad:
Vaca Muerta sigue recibiendo inversiones
La apuesta de Phoenix se da en un momento en que el sector energético argentino vuelve a captar interés internacional.
Mercuria, que controla cerca del 90% de la compañía, mantuvo su exposición en el país incluso cuando gigantes como Exxon Mobil Corp., TotalEnergies SE y Equinor ASA decidieron desprenderse de activos, en parte por las restricciones cambiarias y la volatilidad macroeconómica de años anteriores.
Uno de los factores que explican esta continuidad es la presencia del socio local minoritario, José Luis Manzano, cuya experiencia en el mercado argentino fue clave para atravesar distintos ciclos económicos.
Esta combinación entre capital internacional y conocimiento local aparece como un modelo cada vez más frecuente en el desarrollo energético.
El proyecto de Phoenix
El plan de inversión contempla una expansión progresiva de la producción, que podría crecer hasta un 260% hacia el final de la década, partiendo de los actuales 22.000 barriles diarios. Este crecimiento se alinea con la tendencia general del sector: la producción nacional de crudo ya ronda los 900.000 barriles diarios, con una fuerte participación del shale y un tercio destinado a exportaciones.
El impulso no es exclusivo de Phoenix. Empresas como Tecpetrol SA y Pampa Energia SA también anunciaron inversiones multimillonarias, en paralelo al avance de infraestructura clave como el sistema de transporte operado por Oldelval SA, que permite evacuar la producción hacia los mercados.
Vaca Muerta en medio de la guerra en Medio Oriente
El contexto internacional refuerza el atractivo del sector. Con el precio del petróleo Brent por encima de los US$108 debido a tensiones geopolíticas, Vaca Muerta se posiciona como una alternativa estratégica para abastecer parte de la demanda global.
Este escenario abre una ventana de oportunidad para que Argentina consolide su perfil exportador de energía.
Sin embargo, el desafío no es menor. Históricamente, los gobiernos argentinos intervinieron en el mercado energético para contener los precios internos, afectando la rentabilidad de los proyectos.
En este sentido, Milei estableció por ley la no intervención directa en precios y opta por mecanismos indirectos, como ajustes impositivos, que entrarían en vigor esta semana, para mitigar el impacto en los consumidores. Aún así, la guerra ya generó un aumento de casi 20% sobre el precio del combustible local.
Para ejecutivos del sector, esta señal es clave. El propio Bizzotto, con pasado en YPF SA, destacó en diálogo con Bloomberg que el mercado local opera hoy con paridad de exportación, es decir, alineado con los precios internacionales, lo que refuerza la confianza de los inversores.
La combinación de incentivos regulatorios, precios internacionales elevados y mayor previsibilidad está reconfigurando el mapa energético argentino.
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